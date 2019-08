Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Mais um fim-de-semana que já chegou, com muitas actividades um pouco por todo o país. A organização do Somos Cabo Verde apresenta hoje os pré-nomeados da 5ª edição que acontece em Outubro. Na ilha do Maio, decorre as festividades do dia do município.

Sexta-feira - Concerto de Verão “Elas Cantam Cize” no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h00. - Sexta com os Amigos no Soft Club, às 19h00. - Live Music com Jandir no Alkimist, a partir de 19h30. - Dhy di Paula no espaço Nice Kriola, às 21h00. - Diva Barros na Casa da Morna II, a partir das 22h00. - “Sixtinha de Musica e Poesia” com trio John Brava, Edy Marley e Mina Fortes, no Divin'Art, Santo Antão. - Bang Bang Summer no Cockpit, às 23h00. Sábado - Almoço di Sodadi no Fundo Kintal, Palmarejo, às 13h00. - Vivência no feminino por Célia Marques no Centro Cultural Brasil – Cabo Verde, às 16h00. - Desfile de Moda Inclusão Social no Polivalente de São Domingos, às 19h00. - Gravação do concerto ao vivo do grupo Azagua no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h30. - Bitori Nha Bibinha, Chando Graciosa e banda no Quintal da Música, às 21h00. - Festa Tropical na Pousada Monte Cara, São Vicente. - Blitz Party no Eclipse Bar Lounge, às 22h00. Domingo - Pula-Pula no espaço Kebra Cabana, às 15h00. - Breu Canisade no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30.

