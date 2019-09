Benefícios de beber água morna

A água morna tem muitas vantagens que passam habitualmente despercebidas e que podem fazer a diferença no funcionamento do organismo.

Beber água morna ajuda na eliminação da barriguinha irritante. Ao que tudo indica, nessa temperatura, a água ajuda a digerir melhor os alimentos, a absorver os nutrientes e a eliminar as toxinas mais rápidamente.

As vantagens de substituir o seu copo de água fria por água em temperatura ambiente não param por aí.

Se beber água morna, os alimentos são digeridos mais facilmente.

A água fria ajuda na acumulação do muco o que aumenta o risco de infecções do aparelho respiratório, além do risco de causar uma inflamação da garganta. Se escolher água morna, o efeito é oposto. O que acontece é o alívio da garganta, em caso de irritação; e ajuda também a amenizar os sintomas de doenças respiratórias.

Outro efeito das temperaturas diferentes da água é sobre o sistema circulatório. A água fria estreita os vasos sanguíneos, enquanto a água morna dilata os vasos, e melhora a circulação sanguínea nos tecidos e órgãos. Isso faz com que o seu organismo elimine toxinas mais rapidamente.

Pesquisas mostram que temperaturas baixas são uns dos factores que aumentam os riscos de se ter uma dor de cabeça. A água fria, obviamente, tem efeito similar e pode despertar até mesmo crises de enxaqueca em quem sofre do problema. A água morna ajuda a aliviar a dor.