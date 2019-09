Henrique Teixeira de Sousa homenageado na Praia

O médico e escritor Henrique Teixeira de Sousa será homenageado esta quinta-feira, na cidade da Praia.

Realizado pela Arnaldo França Livraria, em parceria com a Casa das Bandeiras, esta homenagem acontece no âmbito da comemoração do centenário do nascimento de Henrique Teixeira de Sousa.

A apresentação ficará a cargo do médico Sidónio Monteiro, que irá falar de Henrique Teixeira de Sousa na sua faceta de médico e nutricionista, seguida de uma conversa aberta sobre o mesmo.

A homenagem acontece hoje, a partir das 17h45, no N - Espaços, na Loja Ponto.CV, que fica situado em Achada de Santo António, na Rua do Funchal, em frente ao Hotel Santiago.

Henrique Teixeira de Sousa, natural da Ilha do Fogo, nasceu no dia 19 de Setembro de 1919. Licenciou-se em Medicina, em 1945, em Lisboa, tendo tirado mais tarde a especialidade de Nutricionista. Colocado inicialmente em Timor, depois de um ano, fixou-se na sua ilha natal do Fogo, onde deu um contributo inestimável em prol da saúde pública.