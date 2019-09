Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Para quem está na cidade da Praia acontece esta sexta-feira, o espectáculo de 40 anos de percurso musical de Mário Lúcio, um evento que reúne vários artistas no mesmo palco.

Termina hoje a 3ª edição da Feira de Turismo de Santiago, na Calheta de São Miguel. No sábado, acontece a caminhada a Ribeira dos Picos sob o lema “Ribeira dos Picos à distância de uma caminhada” e conta com a presença do Vice-Primeiro Ministro, Olavo Correia e o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva.

Sexta-feira

- Música com Rodji no Divin`Art, Santo Antão.

- Live Music com Josimar no Alkimist, a partir das 19h30.

- Noite das Divas Kriolas no Nice Kriola, às 21h00.

- Rui di Bitina no espaço Gambôa, às 21h00.

- Espectáculo de 40 anos de percurso de Mário Lúcio, na Assembleia Nacional, às 21h00.

- Festival Nha Santa Terezinha, em Ribeirão Manuel, às 23h00.

Sábado

- Show 4G CVMóvel com Cordas do Sol e Ceuzany, Jennifer Solidade e Elly Paris, na praia da Laginha, Mindelo, às 18h00.

- Hilário Silva, Jorge Almeida, Reginaldo Cruz e Carlos Ndú no Quintal da Música, às 21h00.

- Despedida de Verão na Kebra Canela, às 21h00.

- Badje Kanekinha especial anos 60, no espaço Warehouse, às 22h00.