"New York Portuguese Short Film Festival" na Praia

A cidade da Praia acolhe, nos dias 2 e 3 de Outubro, a mostra do New York Portuguese Short Film Festival - IX edição. Este evento é promovido pelo Centro Cultural Português, numa parceria com o Arte Institute.

A edição do NYPSFF contará com duas sessões, onde serão apresentadas as mais recentes produções de curtas-metragens de portugal, incluindo ficção, animação e documentário. O New York Portuguese Short Film Festival foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos da América. Na quarta-feira, 2, serão apresentadas as seguintes produções: Pele de Luz de André Guiomar; Vozes ao Vento de Elton Fortes, Felix Lima, Pedro Ferreira e Tiago Nunes; Minha Irmã de André Miranda; Direito à Memória de Rúben Sevivas; Outro Ritmo de Elton Fortes, Felix Lima, Pedro Ferreira e Tiago Nunes; On The Cusp de Yuri Alves; PIP de Bruno Simões e Mihguel Araújo - Axl Rose, de Bruno Caetano. Na quinta-feira, 3, serão exibidas Terra Amarela, de Dinis Costa; Bruma, de Daniela Santos, Gabriel Peixoto, Mónica Correia e Sofia Cachim, A Boneca, de Gonçalo Morais Leitão; Fugiu. Deitou-se. Caí., de Bruno Carnide; Still Life, de Francisca Coutinho; O Programa, de Miguel M. Matias; Amargo Salgado, de Joana X. As sessões arrancam nos dois dias, às 19h00.

