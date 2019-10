After Party será no Warehouse

Depois de premiar os melhores do ano, a festa continua a noite dentro, e este ano, a Warehouse vai vestir-se a rigor para receber a after party do Somos Cabo Verde.

Esta festa que será animada por alguns artistas e djs, vai juntar premiados e público. A organização avisa que os bilhetes para a after party e a gala já estão à venda. Já são conhecidos alguns duetos improváveis para esta gala, que acontece no dia 18, na cidade da Praia, são eles: Ferro Gaita e Elji, Soaria Ramos e Blacka, Tony Fika e Trakinuz. Além dos duetos, a gala contará com outros momentos como exibição de alguns vídeos sobre a nossa cultura e teatro.

