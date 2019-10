Margarida Fontes com novo livro

A Livraria Pedro Cardoso vai lançar, na sexta-feira, 18, a mais recente obra da jornalista e escritora Margarida Fontes, intitulada “Confidencias do Tempo”.

O acto de lançamento terá lugar na Biblioteca Nacional, pelas mãos das apresentadoras Mariana Faria e Fátima Fernandes.

Margarida Fontes levou quatro anos a reunir os poemas deste livro que homenageia o tempo, as pessoas e os lugares com os quais teve alguma relação de afectividade, como a Ilha do Fogo e Salvador da Baía (Brasil).

Nascida na ilha do Fogo, Margarida Fontes é licenciada em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Brasil, e mestre em Jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) – Portugal.

Publicou poemas inéditos em seis antologias com poetas cabo-verdianos e estrangeiros, editadas em Cabo Verde, Espanha, Portugal e Brasil. A jornalista é autora do livro de poemas “De Lírios”.