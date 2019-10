Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Arranca esta sexta-feira, a 3ª edição da Morabeza, Festa do Livro na cidade da Praia e na ilha do Fogo. Também, arrancou hoje a etapa inicial da primeira edição do Cabo Verde Triangle Trail no Parque Natural da Serra da Malagueta, no interior de Santiago.

Sexta-feira - Noite Cultural em homenagem a Ludy em frente ao liceu de Pedra Badejo, Santa Cruz, às 18h00. - Exposição “RABISKUS” do arquitecto Pedro Gregório filho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18h00. - Exposição de pintura “Cores da Amizade” no hotel Pérola, às 18h30. - Live Music by Niklas no Alkimist, às 19h30. - Soca realiza Noite de Morna, no Poial, na Assomada, às 20h30. - Concerto de Tito Paris e Banda no espaço musical Gambôa, às 21h00. - Noite Musical com Zubikilla no restaurante O Poeta, às 21h00. - Eliana, Diwo e Banda no Divin`Art, às 22h00. Sábado - Encontru di mudjeris no Liceu Amílcar Cabral, em Assomada, às 10h30. - Festival de Teatro do Atlântico no Cinema da Praia. - Show de Magia no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30. - Riza e Kalin na Casa da Morna II, São Vicente, a partir das 22h30. Domingo - Marcha Rosa alusiva ao cancro da mama e de colo, na Praia concentração na Kebra Canela, às 09h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.