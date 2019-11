Autora cabo-verdiana nomeada para blogger do ano pela segunda vez consecutiva

A cabo-verdiana Sara Sanches, autora do blog “Ainda Solteira”, é uma das finalistas dos Sapos do Ano, iniciativa que visa distinguir os melhores blogs alojados no portal Sapo.

A blogger, que já tinha sido distinguida no ano passado com o Sapo do Ano 2018 para melhor blog de Sexualidade, volta assim a estar na corrida para melhor blog do ano 2019, desta vez na categoria 'Sexo e Diário Íntimo'.

Através de uma nota, Sara Sanches descreve que vê o “Ainda Solteira” como um serviço público de informação para solteiros.

"Serviço porque dispõe-se a praticar uma acção útil, oportuna e rigorosa. Público porque todos aqueles que assim o queiram têm livre acesso ao seu conteúdo. Informação porque cumpre a missão de desconstruir toda uma série de ideias e preconceitos sobre esse estado civil. Para solteiros porque é mais do que hora de estes se livrarem do estigma de que quem está desemparelhado é portador de algum problema", considera.

A autora é natural da cidade da Praia e reside em Lisboa há mais de uma década, onde exerce a sua actividade profissional como gestora de comunicação, formação e actividades culturais numa associação profissional portuguesa.

A blogger tem o seu nome associado ao I Volume da Antologia “Mulheres e seus Destinos”, promovido pelas cabo-verdianas Lena Marçal e Yara dos Santos.

Para que possa sagrar-se novamente como melhor blogger do ano, Sara Sanches, que assume o nome artístico de Sara Sarowsky, apela à votação online de todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, bem como dos seus seguidores nas redes sociais.

A votação para os Sapos do Ano 2019, disponível desde o dia 1 de Novembro, decorre até 30 do corrente mês. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 15 de Dezembro.