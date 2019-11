Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Se está em São Vicente não deixe de assistir os espectáculos da 25ª edição do Mindelact. Na cidade da Praia vão também decorrer alguns espectáculos do Mindelact.

Ainda na cidade da Praia, a Biblioteca Nacional continua com a Feira do Livro enquadrado na 3ª edição do Morabeza, Festa do Livro.





Sexta-feira

- Stand Up Comedy com Henrique Alhinho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.

- Fresh Band no restaurante Nice Kriola, às 21h00.

- Noite Branca – aniversário de Djenio Semedo, na discoteca Zero Hora, a partir das 23h00.





Sábado

- Festival Sete Sete Luas na Praça Central de Assomada, a partir das 19h00.

- Espetáculo "Bella Figura" de Yasmine Reza na Assembleia Nacional, às 21h00.

- Arlindo e Ivan Medina no restaurante Avis, às 21h00.

- Katya Borges, Jorge Almeida, Bruno Lima e Adão Brito no Quintal da Música, às 21h00.

- Noite de Picapada na Casa da Morna II, a partir das 22h00.





Domingo

- Festival de Semba e Kizomba na Esplanada Mindelo, às 19h00.

- Teatro “Achadiço”, de Yasmina Reza, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.