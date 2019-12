Jovem empreendedor cabo-verdiano distinguido com prémio internacional Blue Champion Awards

O projecto Maramor Pollution Care, do jovem empreendedor cabo-verdiano Hernani “Bob” Lima, foi distinguido com o prémio máximo na categoria Melhor Conceito Inovador no “Blue Champion Awards”.

Com o lema Promover a Economia Circular e combater a Poluição Marinha, o prémio atribuído pela Comissão do Oceano Indíco, COI, com o patrocínio do Banco Mundial, entre outros parceiros, assume os custos de deslocação dos vencedores para participar em um evento oficial de premiação a ter lugar nas Ilhas Maurícias.

Durante este evento, que se realizará entre os dias 9 e 11 de dezembro, os empreendedores de países como Guiné Bissau, Maurícias, Madagáscar, Maldivas, Ilhas Comoro, Ilhas Reunião, Seychelles e Cabo Verde, terão a oportunidade de apresentar os seus projectos em uma sessão de pitching (persuasão), dirigido a potenciais parceiros e financiadores oriundos de vários países do mundo.

O projecto vencedor apresentado por Bob Lima consiste na substituição de contentores de boca aberta por contentores preparados para a separação do lixo, transformação e reutilização de resíduos sólidos, como o plástico e o vidro. O jovem empreendedor escolheu as localidades mais afastadas da cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente como projecto-piloto para a implementação do Maramor Pollution Care.

Além disso, o projecto Maramor, iniciado em 2018, tem realizado diversos eventos de sensibilização e partilha de conhecimentos de natação, primeiros socorros e salvamento aquático em localidades piscatórias e zonas ribeirinhas do país.

Foi ainda possível atribuir algumas pranchas de surf e bodyboard a associações locais de surfistas com o objectivo de incentivar à práctica de desportos náuticos, ensinar a natação e, assim contribuir para a diminuição das mortes por afogamento nas nossas ilhas.

Além do evento nas ilhas Maurícias, o prémio “Blue Champion Awards”, atribuído a Maramor Pollution Care levará, em 2020 e a convite da organização, o seu mentor a visitar um país de vanguarda na promoção da economia circular e economia azul.