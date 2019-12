Jovem empresária inaugura novo empreendimento na cidade de Santa Maria

Lili Moreno Tavares tem 35 anos, é formada em Administração de Empresas e Pós Graduada em Logística Empresarial. A jovem empresária acaba de inaugurar na cidade turística de Santa Maria um novo empreendimento com a sua marca e dedicado à moda, beleza, estética.

“Eu sou uma amante da moda, do estilo e das tendências. Como sempre digo, uni o útil ao agradável, juntamente com o meu background de gestão, vendas e marketing, de modo a oferecer ao cliente todas as alternativas e mantê-lo satisfeito”.

Nasceu em Santiago mas vive na ilha do Sal desde o primeiro ano de vida. Vem de uma família numerosa que a incentivou a ser empreendedora e a seguir o seu sonho de menina.

“Desde pequena sonhava em ser estilista. A minha mãe me dizia que a Moda em Cabo Verde não era valorizada e não teria futuro. Mas não me dei por vencida”. Acabou por convencer a mãe e todos os familiares que, com dedicação e empenho, poderia ser bem sucedida nesta área de negócio, apesar das dificuldades serem inúmeras.

“Seja ele grande ou pequeno, todo o empresário enfrenta uma sequência interminável de desafios. O início de um negócio exige muito do empreendedor. Precisa criar um produto, fazer a divulgação, entrar em contacto com pessoas, criar perfis nas redes sociais, responder dúvidas de clientes e principalmente se destacar em um mercado tradicional como o de Beleza e Estética, com a forte concorrência e um alto número de empresas que oferecem serviços similares. Empreender no sector de beleza tornou-se um grande desafio. Mas há espaço para quem sabe se diferenciar”, acredita.

No Brasil teve a oportunidade de aprender a teoria e a prática da profissão. Concluída a formação em Administração Empresarial e a pós graduação em Logística Empresarial, teve a oportunidade de realizar um estágio no Banco do Brasil e trabalhar como auxiliar administrativo em um escritório de arquitectura. Depois do curso, aprimorou os seus conhecimentos, trabalhando ao lado de Cristina Cordeiro, uma das mais conceituadas estilistas brasileiras, responsável por vestir grande parte das celebridades da TV Globo.

De regresso a Cabo Verde, Lili Tavares conseguiu o primeiro emprego como gerente de um aparthotel em Santa Maria, daí para o ramo industrial, foi gestora de vendas de uma marca nacional e, há três anos, decidiu ganhar coragem e criar a sua própria marca e enveredar para o seu ramo de eleição, a Moda e a Estética.

" style="float: right; margin: 0px 0px 10px 10px;

“Hã três anos que venho me preparando para actuar fortemente no mercado de Santa Maria”.

Com sentido de oportunidade e, aproveitando a requalificação da Rua pedonal da cidade turística, Lili Moreno Tavares acaba de inaugurar um novo espaço de beleza, estética e moda em Santa Maria. Trata-se de um espaço moderno, com equipamentos de ponta e serviços diversos, nomeadamente tratamentos faciais, capilares e corporais, spa e massoterapia, para o público feminino e masculino.

A caminhada tem sido desafiadora, confessa. “Quando parece que as coisas estão a caminhar bem com a gestão de pessoas, surge uma crise financeira. Quando o dinheiro já não é mais um problema, é regulada uma nova lei que modifica todo o sector, em seguida vem a burocracia jurídica e os tramites para a regularização, sem falar na inovação, no marketing e vendas”.

Mas os obstáculos apenas servem para impulsionar esta jovem empresária que ainda tem mais projectos em carteira. “Já estou com um outro projecto em andamento, por enquanto não posso adiantar nada pois, como dizem os sábios "o segredo é a alma do negócio”.