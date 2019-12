Alécia Morais é capa da revista Gotham Magazine

A modelo cabo-verdiana termina o ano na capa da edição de Dezembro da Gotham Mag, uma revista nova-iorquina sobre artes, cultura, comida e moda.

Segundo uma nota da Da Banda Model Management, a Gotham Mag revelou que a capa e o editorial, protagonizados pela modelo cabo-verdiana, celebram a Art Basel, uma feira internacional de artes, que ocorre anualmente em Miami.

O trabalho contou com a presença de Maxwell N. Burnestein, um artista de colagem analógica que combinou o seu trabalho com a beleza natural de Alécia, de forma a celebrar a união entre a arte e a moda.

A modelo, agenciada pela Da Banda Model Management, vive em Nova Iorque, onde faz grande parte dos seus trabalhos. Já desfilou para a Chanel, Victoria Secret, Kenzo, Brandon Maxwell e Cushnie Et Ochs.

Este ano, a modelo participou em editoriais para a Elle Itália, Elle UK, Marie Claire México y América Latina, Máxima e S Moda for El Pais. Também fez campanhas para Shiseido, Exuviance, Mizani, H&M Beauty, Aisling Campus e We Are Edition.