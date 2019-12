Sugestões para fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana há mais uma edição da Noite Branca, na cidade da Praia. A abertura acontece hoje, com “mega-espectáculo” dos artistas da Broda Music e convidados. No sábado, haverá várias actividades culturais nos 16 palcos espalhados pelo centro histórico da capital do país.

Sexta-feira - Bazar Beneficente Colmeia na Sede da Colmeia, às 11h00. - Audição Teatro com Nuno Cardoso no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 17h00. - Conversa aberta sobre a publicação de a colecção "Morna: Música Rainha de nôs terra" e a importância de iniciativas desta natureza numa perspectiva de salvaguarda da Morna, Hotel Trópico, 17h. - Lançamento do livro “O Passado Hoje” de Maria Adriana Carvalho, na Livraria Pedro Cardoso, às 18h00. - Albertino Évora no Quintal da Música, às 21h00. - Rodji e Ailine Lopes no Divin`Art, às 22h00. - Litos Costa no Horace Silver Lounge Bar, às 22h00. - Concerto de Fábio Ramos na Casa da Morna II, às 22h30. Sábado - Armando Soares e Banda no restaurante Avis, às 20h00. - Actuação do Trio Mindel na Livraria Nho Djunga, às 22h00. - Baile de conjunto no Mindel Hotel, a partir das 23h00.

