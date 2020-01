Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana o destaque vai para o Festival do Berço no Largo de Pelourinho, na Cidade Velha. Este festival contará com a participação de Beto Dias, Tony Fika, Soraia Ramos, Tranka Fulha, Titiu de Belo, Zé Espanhol, Tuffon e MC Acondizé. O certame acontece no âmbito das festividades do Dia do Município da Ribeira Grande de Santiago.

Sexta-feira - Gala Novo Ano Chinês no Auditório Nacional, às 19h00. - Espectáculo “Vozes das Ilhas”, no Hotel Porto Grande, às 21h00 - Música ao vivo com Zé Rui de Pina no Horace Silver Lounge Bar,às 22h00. - Live music com Afroblend no espaço Alkimist, às 22h00.

Sábado - Sip Paint Praia no espaço Ponto CV,às 17h00. - Show Cultural China- Cabo Verde no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00. - Mário Gamboa no espaço Nice Kriola, às 20h00. - Live Music com Albertino Évora no espaço Poial, Assomada, às 21h00. - Djoy Amado e Banda no Quintal da Música,às 21h00. - Live music com Jazz Soul Pop no espaço musical Gamboa, às 21h00. - Lisandra Gomes e Banda no espaço Divin`Art, a partir das 22h00. - Lançamentos dos temas oficiais do Carnaval 2020 com Anísio Rodrigues na Casa da Morna II, a partir das 23h00.

