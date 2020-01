Iogurte natural pode prevenir cancro de mama

Uma pesquisa publicada na revista científica Medical Hypotheses revelou que consumir, diariamente, iogurte natural, pode contribuir para prevenir o risco de incidência de cancro da mama.

A investigação realizada por investigadores britânicos da Universidade de Lancaster aponta que iogurte natural está repleto de bactérias fermentadoras de lactose que combatem inflamações causadas por microrganismos nocivos nos ductos mamários – uma das causas dos tumores mamários.

"A hipótese, embora não comprovada, é apoiada pelas provas que temos até ao momento. As bactérias fermentadoras de lactose protegem, enquanto bactérias patogénicas que induzem a inflamação aumentam a possibilidade de cancro da mama”, revelam os investigadores, citados pelo Notícias ao Minuto.

As bactérias fermentadoras presentes no iogurte e analisadas pelos cientistas britânicos estão comummente presentes no leite e equiparam-se às que constam no leite materno, que se crê estar associado à redução do risco de cancro da mama. Estudos anteriores já haviam comprovado que, depois de 12 meses a amamentar, o risco da mulher desenvolver o tumor diminui em 4,3%.