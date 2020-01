Palácio da Cultura recebe 2ª edição do Stand Up Comedy

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, acolhe este sábado, a 2ª edição do Stand Up Comedy "E tudo quel que Resta", com o humorista Enrique Aguirre Alhinho.

Depois de o mês de Janeiro passar quase em branco no Palácio da Cultura, surge esta semana a 2ª edição do Stand Up Comedy. “E tudo quel que Resta” abre, assim, uma nova temporada do Stand Up Comedy no Palácio da Cultura Ildo Lobo que de 2017 a 2019 acolheu 16 edições de vários humoristas. Um deles é Enrique Alhinho, promotor de “E tudo quel que Resta”, que tem sido presença habitual da Casa da Cultura da cidade da Praia, e regressa agora para mais um espectáculo. Este espectáculo que está agendado para as 20h00 e é direccionado para maiores de 16 anos. O Palácio da Cultura Ildo Lobo tem sido um espaço de cultura e diversidade cultural por excelência, tendo recebido nos últimos anos diversas actividades, entre Stand Up Comedy, Conferências, Workshops, Concertos e Exposições.

