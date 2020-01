Decoração: Uma paixão que cresceu com o tempo

Festa infantil, chá de bebé, baptizado, artigo para festa, casamentos, peças de arte são alguns dos eventos e produtos da Decoração e Artes no Ponto, criada pela jovem foguense, Luísa Monteiro, mais conhecida por Yoka.

Luísa Monteiro descobriu a sua paixão pela decoração muito cedo, mas foi há cerca de dez anos que enveredou efectivamente nessa área.

“Estou neste ramo há cerca de dez anos, numa primeira fase apenas como experimentação, para satisfazer de uma curiosidade, depois como um hobby e há uns três anos numa fase mais séria, digamos, pois a decoração de festas transformou-se no meu segundo trabalho”, conta.

Desde pequena que Yoka trabalha com artesanato e reciclagem, “Estava sempre a dar cara nova aos meus materiais escolares, aos vestuários, às peças que compunham a decoração do meu quarto...”, recorda. No entanto, a sua paixão pela decoração de festas começou quando veio estudar para a ilha de Santiago.

“Ia a algumas festas infantis e eram bem mais bonitas do que aquelas que estava habituada a ver na minha ilha. Via as peças e dizia para mim mesma que conseguia fazer aquilo. Um dia cheguei da escola e a minha vizinha estava a fazer os preparativos para a festa de aniversário do seu filho. Ofereci-lhe ajuda. Gostei muito daquela experiência e comecei a ajudar outras pessoas. E fui ganhando gosto”, conta.

Depois disso, a decoração transformou-se numa paixão, “para não dizer um vício".

"É das coisas que mais amo fazer hoje em dia, apesar de não ser um trabalho fácil nos Mosteiros”, revela.

Decoração de festas é um hobby que passou, então, a ser o seu segundo trabalho, pois criou a sua própria empresa, “ainda na fase de organização e aquisição de equipamentos para poder dar melhor resposta aos meus clientes."

“E a intenção é expandir cada vez mais”.

Questionada sobre como é manter os dois trabalhos, Luísa confessa que estaria a mentir se afirmasse que é fácil.

“Tenho outros compromissos e obrigações, mas sempre dou um jeito. E também como já tenho alguma experiência nesse ramo é mais fácil fazer os preparativos e montar as decorações”.

Luísa Monteiro não lembra o número exacto dos trabalhos decorativos que já fez, mas avança que já soma centenas, sendo que parte deles foram divulgados para conhecimento público. “De há algum tempo para cá venho publicando alguns dos meus trabalhos na minha página Decoração e Artes no Ponto, na rede social Facebook, mas não tenho recordação de boa parte dos trabalhos que já fiz”.

Os trabalhos de decoração que já realizou, conforme nos conta, são procurados por pais que querem fazer a festa dos seus filhos e casais que vão contrair o matrimónio, porém “pouco a pouco vêm ganhando notoriedade e mais pessoas estão interessadas em contratar serviços do tipo para que a sua festa seja mais bonita”.

A jovem avança que pretende continuar nessa área “não apenas por ser um trabalho, mas principalmente por ser uma paixão. Cada trabalho é feito com muito amor e carinho. Chego a dizer que coloco um pouco da minha alma em cada um deles. É um desafio grande, porém quero seguir arriscando”.