Fátima Fernandes em destaque nº8 da Revista “Leitura”

A Livraria Pedro Cardoso apresenta, esta sexta-feira, o nº 8 da revista “Leitura”.

A magazine tem como destaque principal a entrevista com a professora Fátima Fernandes, que foi Curadora da Biblioteca Nacional entre 2017 e 2018, cargo que deixou a meio do percurso para regressar à Universidade de Cabo Verde onde lecciona as disciplinas do conjunto das Literaturas Lusófonas, especialmente Literatura Cabo-verdiana e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa.

Fátima Fernandes fala da sua experiência à frente da Biblioteca Nacional e reafirma a sua tese segundo a qual, a literatura cabo-verdiana contemporânea está marcada por percursos identitários de uma cabo-verdianidade desassumida.

“Cabo Verde um caso Singular”, “Entre a palavra e a imagem, eternidade provisória” e “Ler mais, para falar bem e escrever melhor”, são outros temas em destaques.

Para além destes temas, pode-se encontrar na revista da Pedro Cardoso resumos de apresentação de livros, resenhas críticas sobre obras, artigos de opinião e notícias sobre o mundo da literatura e novidades editoriais.

A apresentação do n.8 da revista "Leitura" estará a cargo de José Maria Almeida.