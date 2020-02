Cerveja japonesa capaz de rejuvenescer a pele

O Japão criou a primeira cerveja do mundo capaz de rejuvenescer a pele e trazer a juventude de volta. O objectivo da bebida é tornar as pessoas mais bonitas e atraentes.

A cerveja Precious criada pela empresa Suntory possui 5% de concentração alcoólica e afirma ter duas gramas de colagénio purificado no conteúdo de cada lata fabricada.

O colagénio é um tipo de proteína usada pela pele humana para dar ao corpo firmeza, estrutura e textura.

Quanto mais jovem a pessoa é, mais colagénio ela tem. Com o passar do tempo, a produção dessa substância vai diminuindo gradativamente e é quando surgem as primeiras rugas, principalmente no rosto.

A ideia de aliar o prazer de beber cerveja ao rejuvenescimento da pele é boa, mas a empresa criadora não divulgou benefícios comprovados da mesma.

Segundo a ciência, ao ingerir colagénio, a substância não vai directamente para as células e o processo é um pouco mais complicado. Há no sistema digestivo algumas enzimas chamadas de proteases, que quebram o colagénio em milhões de minúsculas partículas chamadas de aminoácidos.

Essas substâncias serão usadas por nosso corpo para compor novas proteínas dentro das células e dos mais variados tipos, dentre eles, o colagénio.

Manter um estilo de vida saudável, tomar bastante água e principalmente ter uma boa alimentação, pode ajudar também no processo de retardamento do envelhecimento.

A cerveja Precious é comercializada na cidade de Hokkaido, no Japão.