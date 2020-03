Grito Rock Praia 2020 associa-se a Campanha Ambiental “Plante uma Árvore”

A 8ª edição do Grito Rock Praia, que está agendada para os dias 18 a 26 deste mês, associou-se à Campanha Ambiental “Plante uma Árvore”, em parceria com a activista social Luísa Lobo.

Esta iniciativa, que visa promover a plantação de árvores nos bairros, cidades e país, está enquadrada, segundo a promotora ARTIKUL CJ, no programa Mundial das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), designado “Plantar Árvores pelo Planeta”.

Com esta iniciativa, o Grito Rock Praia pretende ser mais uma voz activa na busca de soluções para fazer face às mudanças climáticas e preservação do ambiente, através de mensagens e de acções que visam a consciencialização e mudanças de atitude e que promovam a educação ambiental.

"Luísa Lobo é uma activista social e ambiental que tem vindo a promover a plantação de árvores fruteiras na ilha de Santiago e a incentivar as pessoas, as comunidades e as organizações a abraçarem esta prática, plantar uma árvore fruteira, para o bem do nosso ambiente", refere a promotora.

Na 7ª edição, o Grito Rock Praia levou a cabo uma campanha ambiental sob o lema “Nha lixo é dimeu”, em parceria com o movimento ambiental 350 Cabo Verde, englobado no programa Mundial da ONU “Clean Seas”. O tema foi apresentado em todos os programas do Grito Rock Praia, visando sensibilizar e chamar a atenção da população sobre a problemática do lixo e da poluição marítima.

De sublinhar que na 8ª edição, o Grito Rock Praia irá homenagear o compositor e intérprete Nhonhô Hopffer.