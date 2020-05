Mindset de felicidade familiar

Resolvi trazer este tema especialmente para este momento particular em que vivemos (confinamento devido à Covid-19) e na semana em que se comemora o dia da família!

Mindset numa linguagem simples é a forma como organizamos o nosso pensamento, como observamos o mundo e decidimos encarar as situações do quotidiano (a nossa mentalidade perante a vida). É o produto dos nossos valores e crenças.

No contexto familiar, os fortes laços emocionais entre pais e filhos fazem com que seja na maioria das vezes necessário estabelecer novo mindset com o objetivo de viver com maior bem-estar.

Assim, de que modo podemos desenvolver novos modelos de felicidade familiar? Como cortar com modelos impostos e adoptados inconscientemente e no qual acreditamos que trarão felicidade? Como levar uma família a olhar para o que de facto traz a verdadeira felicidade? Como levar a família a se auto apoiar e ajudar os seus membros a encontrarem o seu melhor?

Algumas dicas :

1 . Acreditar que a relação com os nossos filhos pode ser uma relação nova.

Muitas vezes nós, tendenciosamente e sem nos apercebermos, projetamos nas relações com os nossos filhos situações da nossa infância. Situações onde tivemos de nos resguardar para não sermos maltratados, rejeitados, menosprezados, etc. Nós como pais devemos acreditar que a relação com os filhos pode ser uma relação nova, sem deixar que haja contaminação de vivências anteriores. Acreditar que esta relação pode ser vivida de forma única e verdadeira. Tendo esta consciência, a procura de uma nova forma de estar com as crianças (romper com experiências negativas do passado) retrata um mindset de protagonista, aquele que deseja melhorar, praticar felicidade e ter uma mentalidade de crescimento.

2. Libertar-se da visão distorcida e improdutiva da vida.

Foque-se naquilo que conquistou: Lembre-se de factos, situações positivas reais que viveu e experimentou, que foram fruto de muito esforço, dedicação e resiliência.

Anote essas suas conquistas, usando de toda sua generosidade consigo mesmo (não tenha falsa modéstia!). Perceba que tudo o que precisa está dentro de si, o quanto é munido de recursos e por isso pode chegar às suas conquistas: quais são os seus pontos fortes? Faça uma listagem!

Este é o primeiro passo para ter uma autoestima elevada, aumentar a sua autoconfiança e assim aprender a libertar-se das frustrações que ficaram para trás e decidir o que vai querer ter a partir de agora - mentalidade positiva.

3. Aplicar Coaching informal com os filhos.

Uma abordagem de coaching informal a ser aplicada no dia a dia da rotina familiar trará calma às crianças, aos pais, ao ambiente familiar e logo a felicidade e bem-estar.

Ter filhos contentes, animados e com saúde emocional e social não é ilusão. Somente é necessário que os pais conheçam ferramentas e técnicas de como ajudar os seus filhos a lidarem consigo mesmos; Incutir-lhes a mentalidade para terem sempre presentes atitudes que conduzam a autorresponsabilidade, autonomia e tomada de decisão.

Como agir no dia a dia aplicando coaching informal com as crianças?

Ter boas conversas, o que implica mais perguntas e mais tempo de fala da criança;

Fazer boas perguntas o que pressupõe perguntas que levam a criança a pensar, a ter maior percepção sobre si e situações;

Aumentar a autoestima da criança, listando feitos bem-sucedidos;

Conduzir a criança para a resolução de problemas fazendo com que esta entenda melhor a situação.

4. Pensar nas coisas Positivas

Martin Seligman, pai da Psicologia Positiva criou uma série de métodos para treinar a mente a pensar de uma forma positiva. Traz-nos o conceito de Flourishing - teoria que defende que, para as pessoas conseguirem a felicidade plena é preciso que cultivem emoções positivas, relacionamentos positivos, propósitos de vida e realizações. Só assim elas poderão “florescer”, desenvolver seu potencial e seguirem o caminho da felicidade. Dentro da família é elevar a crença no futuro, encontrar recursos positivos e colocar em uso para o bem do todo. Fomentar flourishing na família pode começar por ações diárias simples que demoram em torno de 10 a 15 minutos:

Na hora de dormir e num encontro de toda a família cada um relata 2 a 3 coisas boas que aconteceram durante o dia;

Cada um diz o que aconteceu de interessante nesses acontecimentos;

Cada um relata o que sentiu;

Os Pais reforçam positivamente e destacam as conquistas obtidas, trazendo a sensação de que o dia valeu a pena, abrindo assim a perspectiva de esperança de que os dias vindouros poderão ser melhores.

5. Praticar gratidão

Estudos indicam que agradecer e mostra-se grato perante as coisas e as pessoas que temos a nossa volta traz benefícios físicos e psicológicos, incluindo aumentar níveis de felicidade.

Mantenha-se atento ao seu mindset e torne-o favorável ao alcance da felicidade familiar.

Patrícia Rocha

Life Coach