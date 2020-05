Morreu Lucky Peterson aos 55 anos

O músico americano morreu no domingo, aos 55 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), num hospital de Dallas, no Texas.

Segundo o jornal Público, a família explicou num comunicado citado pela AFP que Lucky Peterson estava em casa quando se sentiu mal, e foi levado à pressa para o hospital, em estado crítico.

Lucky Peterson era uma das figuras mais proeminentes do blues da actualidade, com uma longa carreira, que começou muito precocemente, tendo gravado o primeiro álbum quando tinha apenas cinco anos.

O músico viria a lançar mais tarde dezenas de discos, muitos deles ao lado de figuras dominantes da história dos blues como as cantoras Etta James e Mavis Staples, o saxofonista Houston Person, a baterista Cindy Blackman ou também Willie Dixon, que marcou sobremaneira os primeiros passos musicais do então pequeno organista.

O mestre de blues contemporâneo como era conhecido esteve no ano passado (2019) na 11ª edição do Kriol Jazz Festival, no palco da Pracinha de Escola Grande, na cidade da Praia.

Na página de Facebook do evento, a organização relembra a presença do músico nesta última edição e “a sua alegria e energia musical, no que foi um dos maiores momentos musicais do Kriol Jazz Festival de 2019".

“A plateia em delírio vibrou, e com ele dançou, quando Mr. Peterson se misturou com o público, numa enorme festa conjunta. Os cabo-verdianos ficarão marcados pelo momento que nos deixou aquando da sua passagem pelos nossos palcos”, acrescentou a organização.