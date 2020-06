Estádio Nacional cria espaço verde para marcar cada recuperação da COVID-19

A gestão do Estádio Nacional criou um espaço verde onde cada médico, militar ou paciente livres da COVID-19 plantam uma árvore fruteira para marcar a recuperação dos doentes e a consequente saída daquele hospital de campanha.

Em conversa com a Inforpress, o gestor daquela infra-estrutura desportiva, que está a funcionar como espaço de isolamento institucional dos doentes, Orlandinho Mascarenhas, considerou que se trata de um “símbolo de esperança e optimismo” no combate a esta pandemia.

Pretende-se igualmente com essa incitava, segundo o responsável, “quebrar o estigma” com relação aos doentes com COVID-19 e criar uma mensagem “positiva e saudável dentro do hospital de campanha.

Informou que durante os últimos quatro dias já foram plantadas cerca de 40 árvores de fruto e que já receberam ofertas da câmara da Praia e da Associação de Agricultores de Santa Cruz e promessas de doação do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), bem como de alguns grupos privados.

Orlandinho Mascarenhas disse ainda que todo o pessoal afecto ao Estádio Nacional está envolvido nessa iniciativa, que conforme observou serve de incentivo aos doentes e aos profissionais de saúde integrados na luta contra a covid-19.

A Cidade da Praia conta com quatro hospitais de campanha, nomeadamente a Escola de Hotelaria e Turismo, o Estádio Nacional, a Cruz Vermelha e o Hospital da Trindade.

Cabo Verde regista 466 casos acumulados de COVID-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (402), Boa Vista (56), São Vicente (03) e Sal (04).

Do total, registaram-se cinco óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e 237 doentes recuperados. O país tem neste momento 222 casos activos.

As autoridades de saúde revelaram que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável.