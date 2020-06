Raskoa diTerra destaca mulheres inspiradoras

O Rakoa diTerra é um projecto que traz testemunhos de mulheres com “histórias inspiradoras”, de modo a promover o empoderamento feminino, além de abordar tabus existentes na sociedade cabo-verdiana.

Sandra Mesquita, mentora do Raskoa diTerra, explica ao Expresso das Ilhas que o projecto consiste em dar voz às mulheres cabo-verdianas para que possam partilhar suas experiências e vivências.

Isto porque, segundo diz, “muitas vezes, as mulheres são tratadas como “irrelevantes”, ou ainda “como se diz em badiu, briu di corpo”.

Um dos pilares desse projecto, consiste em expor vivências que do ponto de vista da nossa entrevistada, acabam por afectar a auto-estima, a liberdade de expressão e a auto-motivação da mulher.

“O objectivo do projecto é motivar e inspirar mulheres em várias áreas, falar abertamente sobre temas do quotidiano e acabar com alguns tabus que existem na nossa sociedade, promovendo assim o empoderamento feminino” revela.

Sandy Mesquita é dona de uma marca de acessórios para mulheres, chamado Raskoa, daí o nome do projecto Raskoa diTerra.

O projecto, esclarece, chama-se Raskoa diTerra porque traz histórias de mulheres cabo-verdianas comuns.

“São mulheres bonitas à sua maneira e estilo, com algo de bom que possa inspirar outras pessoas. Cabo-verdianas raiz que enfrentam problemas e desafios como muitas outras que andam por aí”, enfatiza.

O começo

No âmbito do dia das mulheres, Sandra Mesquita narra que foi contactada por Karina Fortes para realizar uma sessão fotográfica com mulheres comuns, que espelham a realidade das cabo-verdianas, utilizando acessórios da sua marca RASKOA.

A partir de então, descreve, inspirando-se no programa SIKATRIZ do HIPHOPDITERRA, Sandra propôs à amiga que passassem a fazer vídeos motivacionais com essas mulheres.

A cada vídeo, cada mulher desvenda as suas inspirações, motivações, desafios, o que fazem para superar as adversidades e levar a vida sem que se tornassem um transtorno.

“Discutimos o conceito e chegamos a um projecto virado e dedicado às mulheres cabo-verdianas. Nesse sentido contactamos a plataforma do HIPHOPDITERRA que prontamente se disponibilizou para ser nosso parceiro multimédia para filmagem e edição dos vídeos e marketing digital”, relata.

O nome Raskoa diTerra surge assim como um projecto de parceria entre a página Raskoa, Kah Fortes e a plataforma HIPHOPDITERRA.

Inicialmente, diz Sandra Mesquita, escolhiam as mulheres, entravam em contacto e convidavam-nas para participarem do projecto. Com o lançamento dos vídeos passaram a receber “vários contactos” de pessoas que querem partilhar as suas experiências e dar o seu testemunho.

“As mulheres querem falar sem tabus para que sirvam de inspiração a outras mulheres”, assegura, acrescentando que quem quer participar em um vídeo pode entrar em contacto com a página Raskoa, ou contactar através do correio electrónico.

Uma vez que o projecto visa abordar temas em diferentes áreas, de modo a contribuir para desmistificação de determinados assuntos, Sandra Mesquita promete para a próxima edição vídeos sobre empreendedorismo no feminino e sobre mulheres no desporto.