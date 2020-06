Dino D`Santiago com concerto em Portugal

O artista, Dino D`Santiago que no mês de Abril lançou o seu novo álbum “Kriola”, estará este sábado, 6, num concerto no palco do Campo Pequeno, em Lisboa.

Neste concerto, que vai decorrer com lotação muito limitada, o artista fará a apresentação dos temas que compõe este disco e, outros dos anteriores trabalhos discográficos. "Durante 70 minutos celebraremos o facto de Portugal estar a ser um dos grandes exemplos a nível Mundial neste combate a esta pandemia, mas o meu maior desejo é o de sentir toda a boa energia que emanaremos, a ser transportada para aqueles que sofrem entre paredes, o real impacto de tudo isto”, escreveu o artista na sua página no Facebook. Formado por oito faixas musicas, “Kriola” teve a participação dos músicos Seiji, Banko, Pedro, Kalaf Epalanga, Toty Sa´Med, Djodje Almeida, Toni Economides, e dos ‘rappers’ Julinho KSD e Vado MkKA. “Morabeza (nananana)”, “Roda”, “My Lover”, “Kriolu”, “Kem Ki Flau”, “Arriscar”, “Sofia” e “Nhôs Obi”, são os temas que fazem parte do novo disco. Filho de pais cabo-verdianos, Dino D`Santiago nasceu em Portugal. Com o lançamento do CD “Mundu Nôbu”, em 2018, o artista recebeu vários prémios e pisou diversos palcos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.