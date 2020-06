Elida Almeida com “Nada Ka Muda”

A cantora Elida Almeida tem um novo single intitulado “Nada Ka Muda”. Trata-se de um tema que retrata o dia-a-dia durante o confinamento, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O videoclipe do tema foi gravado durante esta quarentena, em Cabo Verde. Segundo uma nota enviada, a música foi inspirada na vivência de uma realidade impensável, que forçou ao isolamento, e aqui se relata a normalidade do dia-a-dia, idêntica para alguns à que se seguiria fora do actual contexto.

“Do isolamento surgem histórias invulgares, como a de duas vizinhas com rotinas familiares e horários diferentes. Para o personagem da própria autora a vida prossegue igual pois nada mudou nos hábitos e desempenho das suas obrigações diárias”, lê-se na nota.

O videoclipe já está disponível nas plataformas digitais. Devido à pandemia do novo coronavírus, a artista está em Cabo Verde e com vários concertos cancelados.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, a artista tinha anunciado a chegada do novo disco para final de Fevereiro ou início de Março deste ano, mas com essa crise o álbum acabou por ainda não ser lançado.