Foco na solução e não no problema!!

Em momentos de crise é muito comum as pessoas embrenharem-se no problema, quando o mais importante é focar na solução!

É quase certo que já passou por um problema em que perdeu mais tempo para descobrir os erros e os responsáveis do que para o solucionar!

Muitas pessoas ao invés de se preocuparem com uma saída mais assertiva (a solução) focam-se nos erros ou falhas. Essa atitude pode levar a um padrão de pensamento ineficaz e repetitivo! Pode levar a stress, ansiedade e sobretudo a um sentimento de impotência.

Como focar na solução sem descurar o problema?

É necessário:

Ter a consciência do que está a acontecer e que lição se pode tirar para que não seja repetido em outras situações;

Concentrar nos seus pontos fortes e não nas fraquezas e nas faltas;

Realçar os desafios, oportunidades e ganhos em vez de problemas, riscos e perdas;

Focar no presente e no futuro optando por “o que eu posso fazer daqui para frente” ao invés de “o que eu deveria ter feito”.

O que acontece quando o foco é nas soluções?

Entra em ação, ou seja, conduz a sua energia para a resolução do problema (diminui a preocupação);

Abraça uma postura proactiva;

Começa a acreditar mais na sua capacidade de realizar;

Atitude positiva perante a vida;

Resolve o seu problema de uma forma mais rápida e eficaz.

Como conseguir focar na solução e não no problema?

Utilize uma forma estruturada, específica e inteligente de resolução do problema.

Um exemplo de uma ferramenta muito usada a nível empresarial, mas que pode perfeitamente ser aplicada para resolver problemas que surgem no seu dia a dia é - 5W2H | What; Why; Where; When; Who; How; How much

WHAT – O que precisa ser feito para resolver o problema (ação, fases, descrição)?

– O que precisa ser feito para resolver o problema (ação, fases, descrição)? WHY - Porque é que é preciso fazer (esclarecer, causa)?

- Porque é que é preciso fazer (esclarecer, causa)? WHO - Quem é o responsável? (é da sua responsabilidade, ou de outra pessoa)?

- Quem é o responsável? (é da sua responsabilidade, ou de outra pessoa)? WHEN - Quando preciso realizar (tempo, datas, prazos)?

- Quando preciso realizar (tempo, datas, prazos)? WHERE - Onde deve ser feito? Determinar o local ou espaço físico para a realização das diversas ações?

- Onde deve ser feito? Determinar o local ou espaço físico para a realização das diversas ações? HOW - Como será feito? Quais as ações a serem realizadas? Como implementar?

- Como será feito? Quais as ações a serem realizadas? Como implementar? HOW MUCH - Quanto vai custar (se for ao caso)? – (o custo nem sempre é financeiro!)

Estas perguntas estão focadas na solução e não no problema em si. Esta ferramenta também pode ser adaptada aos objectivos que traçamos para a nossa vida, ou aos diferentes projetos que desenvolvemos.

Agora reflita:

Onde tem colocado a sua atenção? No Problema!? Ou na solução?

Pense nisso!!

Patrícia Rocha

Coach