Djodje lança “Tempo Sabi”

“Tempo sabi” é título do novo single do artista cabo-verdiano, Djodje. O videoclipe do tema já está disponível nas plataformas digitais.

Esse tema marca o seu regresso aos singles, depois de alguns meses ausente. Trata-se de um kizomba muito dançante, conforme o artista escreveu na rede social, Facebook. Depois de vários temas de sucesso, Djodje lança mais um single para brindar os seus fãs, nesse tempo difícil que estamos a viver. Produzido pelo próprio artista, esse tema já conta com mais de 47 mil visualizações. Djodje é um dos artistas cabo-verdianos mais acarinhado no país e na Diáspora. O artista nasceu em Cabo Verde, mas escolheu Portugal para viver e fazer seus lindos temas.

