Sandra Horta regressa com segundo single

“Wake up Now”, (Acorda Agora, em português) é o título do novo single da artista cabo-verdiana Sandra Horta.

Segundo uma nota enviada, este novo tema pretende ser uma chamada de atenção à forma como a sociedade actual se tem deixado seduzir por coisas materiais, vendendo a sua essência, alma e futuro por pouco.

“Chama-se a atenção para a educação que se está a dar às crianças, muitas vezes baseada numa excessiva valorização do material e das aparências, em detrimento dos valores e da nossa essência enquanto seres humanos”, explica.

Esta composição foi feita pela cantora juntamente com Thai Smith, o tema contou com a produção do conceituado músico, nomeado a um Grammy, entretanto falecido, Habib Faye.

Este é o segundo single da artista que, em 2015, lançou o tema “Seca”, da autoria de Tibau Tavares e com produção musical de Hernani Almeida. O tema, resultante de várias vivências, influências e ritmos, retrata o panorama de um país e do seu povo em tempo de seca.

Sandra Horta é uma artista cabo-verdiana, natural da ilha de Santiago, que iniciou o seu percurso na área musical ainda na infância, quando aprendeu as bases do canto e de instrumentos como a flauta e o violão.

Aos 18 anos, participou no projecto “Verão 2000”, com o tema “Still the One”. Durante o período em que estudou em Portugal, integrou vários grupos musicais estudantis, tendo participado em eventos em várias cidades portuguesas para a comunidade estudantil e não só. Entretanto, a convite de Tito Paris, começou a actuar em grandes palcos. No seu curriculum constam participações em concertos com conceituados artistas cabo-verdianos e não só, em países como Cabo Verde, Angola, Portugal e França.

Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo à sua profissão como Engenheira Informática, mas sempre com ligação à música, graças à sua versatilidade em termos de géneros musicais que interpreta e presença cativante em palco.