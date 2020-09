Mindelo acolhe New York Portuguese Short Film Festival

A cidade do Mindelo acolhe, no dia 19 deste mês, o New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF).

Segundo uma nota enviada, trata-se de um ciclo de cinema diferenciado que oferece um Portugal contemporâneo cheio de ideias e espírito, ao mesmo tempo que aproxima públicos de diferentes contextos culturais. Este festival tem como objectivo promover o cinema português contemporâneo produzido em Portugal e no estrangeiro. Todas as curtas apresentadas são escritas e dirigidas por portugueses. Com a exibição dos trabalhos no festival, o Arte Institute potencia a oportunidade para os cineastas portugueses e o interesse para os seus projectos a nível nacional e internacional. Serão exibidos neste festival filmes como “Sofia” de Filipe Ruffato e Gonçalo Viana, “Ciclo” de Ricardo M. Leite, “Pastor do Mar” de Débora Mendes, “Alvorada” de Carolina Neves, “Simulacrum” de Duarte Couto Maitez, “Segunda-feira” de Sebastião Salgado, “Past-it” de Elmano Silva, “Hoje Pode Ser o Último Dia” de Vasco Mendes, “Ato Final” de Maria Hespanhol, “O Menino e a Coruja” de Mário Gajo de Carvalho e “California” de Nuno Baltazar. O festival vai acontecer na ALAIM, e a entrada será grátis.

