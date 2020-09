Alécia Morais em destaque na Vogue Portugal

A modelo cabo-verdiana, Alécia Morais está em destaque na última edição da Vogue Portugal, que se une a todas as outras edições internacionais com o tema Hope (Esperança).

"Nestes tempos difíceis, a Vogue decidiu reunir todas as edições internacionais em torno deste tema optimista, humano e voltado para o futuro”, refere Anna Wintour, directora artística da Vogue US, diretora da Vogue US e consultora de conteúdo global da Condé Nast.

Além de Alécia Morais, a modelo angolana, Rufane Tomas também, está em destaque nesta última edição da Vogue Portugal.

Esta edição intitulada-se “Lamento Sertanejo” e é inteiramente inspirado na peça "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna.

Segundo uma nota da agência angolana Da Banda Model Management, o editorial retrata o drama vivido pelo povo do Nordeste brasileiro que usa a positividade e alegria no combate contra as desigualdades sociais.

No passado mês de Agosto, Alécia foi uma das modelos a surgir na nova campanha de Verão 2020 da H&M.