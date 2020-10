EME adia entrega dos “Prémios Palmeira”

A EME – Marketing & Eventos informou hoje que após ponderação interna, foi adiado o acto de entrega dos “Prémios Palmeira”, do Prémio Nacional de Publicidade, que estava agendado para o dia 3 de Outubro.

Segunda uma nota da EME, a cerimónia foi adiada apesar de ter recebido informações, tanto do Instituto Nacional de Saúde Pública, como da Delegacia de Saúde para prosseguir com o Acto da Entrega dos Prémios Palmeira, do Prémio Nacional de Publicidade, sublinhando que o importante é cumprir com as medidas de prevenção e higienização.

Assim, e apesar de haver “igualmente um plano de contingência e de protecção individual e colectivo tanto no seio da empresa como externamente, mesmo assim consideramos que, perante a nossa responsabilidade social enquanto empresa, mostra-se ser mais prudente neste momento adiar o Ato da Entrega dos Prémios PNP e programá-lo oportunamente”, lê-se.

Com o Prémio Nacional de Publicidade, a EME-Marketing e Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, reconhece desde 2017 os melhores que, “pela sua qualidade”, contribuem para o desenvolvimento do sector da publicidade em Cabo Verde.