Alécia Morais é a nova musa da Concreto

A modelo cabo-verdiana, Alécia Morais é a protagonista de um curto vídeo e das fotografias publicitárias para a colecção de outono/inverno 2020 da marca Concreto.

Segundo uma nota enviada, no vídeo, a modelo surge num cenário desértico e através de uma explosão de cores, apresenta as peças para a nova colecção com estampados lisos e padrões geométricos.

“Confortável e aconchegante, como é habitual da Concreto, a marca continua a demonstrar a mesma autenticidade desde o primeiro dia”, refere.

Apesar da campanha se ter realizado em Portugal, Alécia Morais vive em Nova Iorque, onde realiza grande parte dos seus trabalhos.

Chanel, Bobbi Brown, MAC Cosmetics e H&M foram algumas das conceituadas marcas que já trabalharam com a cabo-verdiana.