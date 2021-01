Festival de Arte Pública recebe Oficina de Hip-Hop

O Festival de Arte Pública (FAP) que decorre durante este mês, no bairro de Achada Grande Frente, na cidade da Praia recebe entre os dias 16 a 30, uma Oficina de Hip-Hop.

Esta oficina é destinada a rappers, djs e b-boys e será facilitada pelos rappers Kuumba Cabral, Ga DaLomba, Batchart e o artista Princezito. Já estão abertas as inscrições.

O FAP já recebeu obras de arte do artista plástico brasileiro Alexandre Keto, que ofereceu ao bairro uma “sereia”, que reflecte a vida das pessoas da Achada Grande Frente e a sua ligação com o mar.

Os artistas Sabino e Fico de rabelarti levaram obras que contam histórias, vivências e experiências vividas no bairro da Achada Grande Frente. O artista plástico cabo-verdiano Bento Oliveira trouxe oficina “Kati Kati Grafiku”. Trata-se de uma oficina de xilogravura para quem queira aprender esta técnica com um grande mestre.

O festival vai ainda receber mais artistas plásticos nacionais e internacionais nos próximos dias.

O FAP acontece no âmbito do projecto Xalabas, que tem recebido obras de vários artistas nacionais e internacionais.

Implementado pela ONG Africa 70 e pela Associação Pilorinhu em parceria com a Câmara Municipal da Praia, o projecto Xalabas visa contribuir para uma maior integração das comunidades no desenvolvimento do turismo sustentável através da ampliação e diversificação da oferta turística no bairro de Achada Grande Frente.