Exposição de pintura “Konexon” no Centro Cultural de Cabo Verde

Arranca esta sexta-feira, 15, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Portugal, a exposição de pintura intitulada “Konexon”.

Segundo uma nota enviada à comunicação social, o Centro Cultural de Cabo Verde inaugurou hoje a sua primeira exposição do ano, “Konexon”, um projecto de pinturas de Tutu Sousa, Helder Cardoso e Sidney Cerqueira.

A experiência “Konexon”, conforme a mesma fonte resulta de uma forte ligação entre os três artistas plásticos, que apesar de apresentarem estilos diferentes, têm vindo a trabalhar em conjunto em muitos projectos.

Através do “Konexon”, os artistas chamam a atenção do público em geral para as questões sociais como a violência doméstica e o abuso de menores, assim como demonstram o fortalecimento do que se pode chamar de “herança histórica” entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, visto que Tutu Sousa e Helder Cardoso são cabo-verdianos e Sidney Cerqueira, guineense.

Nesta exposição serão exibidos 15 trabalhos, sendo um deles um “casamento” de estilos num quadro pintado pelos três artistas em conjunto.

A estreia do “Konexon” aconteceu na cidade da Praia, em Outubro, e Lisboa recebe pela primeira vez a exposição, que ficará patente ao público até o dia 5 de Março. A entrada é livre.