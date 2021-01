Centro Cultural Português apresenta “Manuel d’Novas – Coração de Poeta”

O Centro Cultural Português na cidade da Praia apresenta esta quinta-feira, 21, o documentário “Manuel d'Novas – Coração de Poeta”.

Segundo uma nota enviada à comunicação social, além desta quinta-feira, o filme será apresentado ainda na sexta e sábado (22 e 23). O documentário “Manuel d'Novas – Coração de Poeta” conta com a realização e produção de Neu Lopes, que conforme a mesma fonte está presente em todas as sessões.

Este filme conta com depoimentos de mais de 40 pessoas entre músicos, sociólogos, políticos, familiares e conhecidos, que testemunham a vivência, a obra e o importante e significativo contributo que Manuel d’Novas deu para a música e a cultura de Cabo Verde.

Manuel d'Novas – Coração de Poeta estará presente em festivais de cinema, tendo começado pelo Plateau - Festival Internacional de Cinema da Praia, onde foi galardoado com dois prémios: Melhor Longa Documentário e Revelação Nacional.

Manuel de Jesus Lopes (Manuel d'Novas), nasceu em 1938 na ilha de Santo Antão, mas foi São Vicente, a ilha que o acolheu, que serviu de inspiração para as suas composições. Passando por vários países, como marinheiro, cantou as várias etapas da vida e história do cabo-verdiano, passando pela independência, a emigração e a saudade, do amor à pátria, da distância da pessoa amada, da alegria e da tristeza.

As suas mornas, coladeiras e sambas-canção foram executadas pelos mais importantes cantores cabo-verdianos, como Cesária Évora, Bana, Ildo Lobo, Titina, Nancy Vieira, Fantcha, entre outros. Manuel d’Novas morreu em 2009, na cidade do Mindelo, deixando uma obra ímpar para a cultura cabo-verdiana.