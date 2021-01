“Mornatomia” de Djam Neguin apresentado na Praia

O Centro Cultural Português, na cidade da Praia apresenta nos dias 4 e 5 de Fevereiro, o espetáculo de dança "Mornatomia" da autoria do bailarino e coreógrafo Djam Neguin.

Trata-se de um espectáculo de dança inspirado na morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade.

“Mornatomia” foi um dos seleccionados em 2019/2020, para atribuição de uma bolsa para participar em residências artísticas internacionais nas áreas da música e artes cénicas, actividade implementada pela Fundação Calouste Gulbenkian e inserida no Apoio à mobilidade internacional de artistas dos PALOP e Timor-Leste,.

Esta residência artística aconteceu, no âmbito do projecto Procultura PALOP-TL – Promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural nos PALOP e Timor-Leste.

O espectáculo está agendado pera às 19 horas. O Centro Cultural Português avisa que todas as apresentações do espetáculo serão com entrada livre, mas sujeita a reserva prévia de bilhete, através de telefone ou e-mail do centro.