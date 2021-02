Palácio da Cultura recebe concerto “Elas cantam Djarmai”

O Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe este sábado, 13, a primeira edição do concerto intimista intitulado “Elas cantam Djarmai”, com as jovens artistas Ronilda Ramos e Rhaya Monteiro.

Este concerto acontece no âmbito do projecto “Talentos Maienses” e em parceria com o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia. Neste concerto serão interpretados temas que marcaram e marcam a difusão cultural da ilha do Maio no país e no mundo, através das criações dos seus renomados compositores. Este projecto “Talentos Maienses” consiste na realização de concertos musicais com artistas maienses na cidade da Praia. Para além do entretenimento, revelar novos talentos, estimular a capacidade de actuar em público e desenvolver dotes artísticos, este projecto visa promover o espetáculo musical e também atrair a convivência da comunidade maiense residente na cidade da Praia." “Elas cantam Djarmai” está agendado para às 19h00 de sábado. Antes desse concerto intimista, na sexta-feira, o Palácio da Cultura Ildo Lobo será invadido pelo show musical “Voz e violão” com a cantora Sónia Lopes e Héber Pires, na guitarra. Este show terá como convidada especial especial Yamina Hofer na dança.

