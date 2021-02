Bididó online para brincar Carnaval

O grupo Bididó de Tem-Tem Rém vai, este ano brincar o Carnaval com Bididó online, devido à pandemia da COVID-19.

Segundo a representante do grupo, Hermem Freire objectivo é promover Bididó nessa época, porque sempre Bididó desfila antes do Carnaval oficial. “Como COVID-19 colocou toda a comunidade artística condicionada, pensamos em fazê-lo em formato digital, sabendo que não podemos colocar as pessoas em risco”.

Neste sentido, o grupo decidiu realizar animação online, onde os internautas são desafiados a produzir vídeo e fotos fantasiado de Bididó ou a sua maneira e concorrer a prémio.

Além de promover o Bididó, o grupo pretende levar alegria a todos que amam o Carnaval e, a partir de casa partilhar com todos a alegria. “A animação e brincadeira de Bididó é aberto a todo território nacional e a na diáspora. Os vídeos e fotos podem ser enviados , através do Facebook e Instagran do grupo até o dia 15/16 de Fevereiro”.

Para isso, as pessoas devem enviar vídeos e fotos com característica de Bididó, para a rede social do grupo e concorrer aos prémios.Podem participar na animação virtual crianças, jovens e adultos, grupos mistos.

Em relação aos prémios, Hermem Freire explicou que depende de participação das pessoas. “Podemos seleccionar duas crianças, mas os prémios dependem de como as pessoas participaram. Queremos premiar as três primeiras categorias, mas se as pessoas seguirem caraterísticas de Bididó”.

Conforme explicou objectivo é incutir nas crianças e adultos Bididó, que é uma cultura da ilha de Santiago, “queremos chegar num ponto que não é necessário promover Bididó”.

Bididó de Tem-Tem Rém, é o grupo de Carnaval tradicional da cidade da Praia que, desde 2015, tem brincado o Carnaval, levando alegria e animação às várias zonas da cidade.