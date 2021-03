Beber chá 4 vezes por semana pode prevenir problemas de saúde associados à menopausa

O chá é saudável, leve e também muito delicioso. E, se é uma mulher mais jovem que bebe regularmente a bebida, pode estar a prevenir um grande problema de saúde associado à menopausa.

Um novo estudo, publicado no European Journal of Clinical Nutrition, descobriu que mulheres que começaram a beber chá antes da menopausa tinham densidade mineral óssea significativamente maior após a menopausa do que aquelas que não bebiam chá antes da menopausa.

Normalmente, a menopausa pode causar uma redução rápida na densidade mineral óssea. Isso, por sua vez, coloca as mulheres mais velhas em risco de desenvolver doenças como a osteoporose, uma doença óssea debilitante. Durante o período da menopausa, os níveis de estrogénio caem significativamente e essa queda está associada a um processo denominado reabsorção óssea, que pode levar à osteoporose.

Este novo estudo - que analisou mais de 1.300 mulheres com menos de 80 anos - descobriu que a ligação entre a densidade mineral óssea elevada após a menopausa e o consumo de chá era ainda mais significativa em mulheres que bebiam mais de quatro chávenas de chá por semana.