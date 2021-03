Nasce uma nova revista em Cabo Verde

Cabo Verde recebe mais uma revista. Trata-se da LINK, uma revista mensal que trará artigos sobre a actualidade africana, com figuras cabo-verdianas em destaque.

Segundo uma nota enviada, a revista tem como matriz o continente africano, mas com origem em Cabo Verde.

“A ideia é que possa apresentar-se nos escaparates de sempre, porque no entender do seu autor, o jornalista Francisco Figueiredo, as revistas são para se tocar, manusear... e disfrutar”, refere a mesma fonte.

A revista terá a sua publicação na plataforma digital, conforme a mesma fonte, é tempo da transformação digital, e da presença "fugaz". “A LINK apresenta-se como uma publicação capaz de proporcionar um mais divertido e interessante confinamento”.

Na edição nº1, traz em destaque a força e o poder da mulher africana, patente em várias matérias, e sobretudo na entrevista-âncora, realizada a Yara dos Santos, "uma figura feminina marcante da sociedade cabo-verdiana".

"A LINK quer crescer, ser mais revista e melhor revista e apostar na capitalização de recursos Humanos e financeiros", lê-se na nota.

E na próxima edição, a revista promete trazer um artigo sobre o artista plástico, Tutu Sousa.

A revista pode ser lida aqui na página facebook do editor Francisco Figueiredo.