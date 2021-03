Pão velho e seco? O truque para deixá-lo “fresco e fofo”

Há sempre sobras de pão. E para fazer com que o pão velho pareça acabadinho de fazer, basta aquecê-lo no forno durante 2 a 3 minutos a 180ºC.

Segundo o portal PetitChef, o calor vai libertar a humidade ainda encontrada no pão, e assim ele ficará crocante por fora e macio por dentro.

Mas antes...

Saiba armazenar bem o pão. Guarde-o em sacos de plástico para ficarem macios por mais tempo.

Outras dicas valiosas, simples e eficazes, aqui estão as duas peças chaves:

► O forno: Aqueça o pão no forno. O motivo é simples: o calor presente no forno, vai libertar a humidade ainda encontrada no pão, assim, ele ficará crocante por fora e macio por dentro. Mas lembre-se: os pães que são requentados no forno precisam ser consumidos imediatamente, pois ficarão duros em pouco tempo. Deixe entre 2 a 3 minutos a 180ºC.

► Quando devo usar a água? Podemos borrifar o pão com alguns gotas de água, mas apenas se a casca do pão estiver dura. Senão o pão ficará molhado.