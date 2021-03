Conheça o novo hotel da RIU Palace Santa Maria, na Ilha do Sal

Depois de meses de paralisação devido a pandemia de COVID-19, a RIU reativou a sua actividade com a abertura do Riu Palace Santa Maria, um estabelecimento cinco estrelas. No total são 1001 quartos distribuídos por seis blocos.

Uma das novidades do Riu Palace Santa Maria, que se encontra junto à praia, é o Splash Water World. Este espaço encontrar-se-á na parte interior do hotel junto com um parque de jogos aquáticos e o clube RiuLand, para os mais pequenos, assim como um bar em que todos os hóspedes do complexo poderão parar um momento para recarregar a energia.

Os quartos oferecem um lugar quente, moderno e acolhedor, graças à harmonia obtida pela gama cromática e pela escolha de materiais. Os protagonistas do desenho são a natureza, assim como os elementos decorativos inspirados no estilo étnico. Os móveis são de madeira escura, o que, com os tons de terra dos solos, transmite calor ao conjunto.

Ao seguir a linha étnica de homenagem ao destino, e enquanto característica que assinala o carácter especial deste hotel, todos os blocos em que se encontram os quartos têm um pórtico de entrada presidido por uma enorme máscara, de 12 metros de altura, e cada uma delas é diferente para que o cliente identifique facilmente o seu edifício. Todas estas torres de entrada podem ser observadas ao longo do caminho central que atravessa o hotel desde a zona de recepção.

A fachada principal do hotel está revestida por uma pedra calcária natural da Ilha do Sal, fazendo uma nova homenagem à cultura e natureza de Cabo Verde.

O hotel conta com oito piscinas, seis das quais se encontram à frente da praia, unidas por um amplo solário com vários lugares para descontrair e zonas para realizar atividades desportivas. As outras duas estão na zona partilhada pelos hotéis RIU Cabo Verde e RIU Funana, sendo uma delas a que pertence ao Splash Water World e a outra ao novo RiuLand, com jogos e jatos aquáticos.