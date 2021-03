ISLNDZ quer expressar o estilo de vida das ilhas através dos seus produtos

A marca ISLNDZ quer expressar o estilo de vida das ilhas através dos produtos mostrando que Cabo Verde é especial e a sua Morabeza encanta qualquer um em qualquer lugar.

Lançada em 2018, a marca tem como mentores Alexandre Figueiredo, Henrique Figueiredo, Filipe Soares e Paulo Soares.

“Express the ISLNDZ lifestyle through products and creative experiences” é a principal missão da marca, conforme revelam ao Expresso das Ilhas.

“ISLNDZ (Islands) ou Ilhas. Escolhemos este nome pela nossa ligação com o nosso país e pelo nosso orgulho de ser cabo-verdiano. Identificamo-nos como uma marca de Casual street wear onde temos produtos como T-shirts, casacos, Sweaters, chapéus, bolsas e acessórios”, revelam.

Todas as vendas da marca são feitas a partir do website, ou seja, trabalha a 100% E-commerce. Para que os clientes possam ter acesso aos produtos em qualquer parte do mundo. A única excepção são os lançamentos em Cabo Verde onde são organizados “pop-up shops”.

“Em Dezembro de 2019, por exemplo, organizamos 3 pop-ups em 3 ilhas diferentes. Santiago, Sal e São Vicente. Ainda é difícil fazer compras online para entregar em Cabo Verde, sabemos que existem possibilidades mas, o tempo de entrega e os custos são elevados”, consideram os mentores, que optaram por ter pelo menos um lançamento no país para possibilitar aos clientes residentes no país, adquirirem os produtos de forma mais rápida e prática.

Todos os designs são produzidos “in house” por Alexandre Figueiredo e Filipe Soares. Os produtos são produzidos na China e nos EUA, dependendo da quantidade, design e material.

A ISLNDZ quer ser conhecida mundialmente pelas suas origens e quer mostrar ao mundo o que a moldou como marca.

“O nosso objectivo é integrar Cabo Verde no movimento artístico que está a ocorrer actualmente no mundo da moda”, afirmam.

Apesar de ter um público-alvo predominantemente jovem, os produtos da ISLNDZ servem tanto para uma criança de 13 anos como para um adulto de 40, segundo os mentores.

Em Junho de 2020, a ISLNDZ trabalhou com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol para a concepção de um novo logo.

“A nossa principal inspiração foi o “tubarão azul” que já vinha definindo o grupo de atletas cabo-verdianos há vários anos. Com base neste, fomos incorporando outros valores como a união, patriotismo, raça, e ambição do povo criolo, que se resume no novo lema “Uma nação, 10 ilhas, um sonho”, pontuam.