Estudo revela hábito alimentar que pode reduzir o risco de diabetes

Um novo estudo identificou uma forma de reduzir os níveis de açúcar no sangue e a sua resistência à insulina. O novo método não menciona o exercício físico ou o consumo de alimentos saudáveis mesmo sendo fundamentais para o controlo e prevenção da diabetes.

Este estudo, que foi partilhado virtualmente na reunião anual da Endocrine Society, ENDO 2021, revelou que comer antes das 8h30 pode reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

"É bem conhecido que os nossos relógios circadianos internos governam os ritmos das hormonas metabólicas durante 24 horas", disse a líder do estudo, Marriam Ali, à Eat This, Not That!. "Isso inclui a insulina, uma hormona-chave na diabetes, para a qual a sensibilidade tende a ser maior pela manhã".

Então, quando toma o pequeno-almoço, está a cuidar do seu corpo na hora do dia em que a sensibilidade à insulina é alta, o que significa que as células são capazes de usar a glicose (açúcar) no sangue com mais eficácia.

O objectivo do estudo era examinar os efeitos do jejum intermitente sobre os factores de risco para a doença. Acontece que, independentemente de como come ao longo do dia, fazer aquela refeição matinal pode ser a chave para reduzir o risco.