Danae Estrela apresenta novo álbum na cidade da Praia

A cantora cabo-verdiana Danae Estrela apresenta esta quarta-feira, 31, na cidade da Praia, o seu novo trabalho discográfico intitulado, “num tempo ki ka tem tempo”.

O espectáculo de apresentação do álbum será no Centro Cultural Português, e contará com a participação do músico Palhin Vieira. O espectáculo terá entrada livre, mediante reserva de bilhete, através de telefone ou email do Centro Cultural Português.

Este disco, segundo uma nota da editora, leva a ouvir novos instrumentos fabricados, sons, estórias que caracterizam o seu trabalho e encontro de músicos de varias nacionalidades desde Europa, África e Brasil.

“Num tempo ki ka tem tempo” sucede os dois primeiros trabalhos de Danae Estrela. Este álbum foi gravado entre Portugal e Brasil, produzido por Marco Bosco da label brasileira “Cendi Music”.

“Condição de Louco” foi o primeiro álbum da artista, lançado em 2005 cujo tema como “meu mar” entre outros, conquistaram tops das rádios portuguesas. Seguiu-se o álbum “Cafuca” de 2009 que foi apresentado no Atlantic Music Expo (AME) 2018, e que deixou marca num espectáculo então falado no Palácio da Cultura Ildo Lobo.