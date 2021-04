Além de delicioso, o açúcar mascavado possui diversos nutrientes. É um ingrediente acessível e que funciona muito bem para esfoliar a pele.

Ingredientes

1/2 Chávena de açúcar mascavado

1/2 Chávena de óleo de coco

Óleos essenciais (opcional)

Instruções

Misture o açúcar mascavado e o óleo numa tigela.

Se necessário, adicione mais açúcar ou óleo para obter a consistência certa.

Se desejar, adicione uma ou duas gotas do seu óleo essencial favorito.

Quando estiver satisfeito com a consistência e fragrância do seu esfoliante, coloque-o em um recipiente e aplique no duche.