Fundação Humana distribui 350 kits higiénicos as mulheres de Santiago Norte

A Fundação Humana vai distribuir no próximo dia 8 de Maio, 350 kits higiénicos às mulheres de Santiago Norte. Os kits são compostos por pensos higiénicos, desodorantes, pasta de dentes e cremes de corpo, entre outros produtos íntimos das mulheres.

De acordo com uma nota da Fundação, a distribuição acontece em Santiago Norte no dia 8 de Maio pelas 11 horas e o acto simbólico terá́ lugar na escola na Básica de Santa Cruz, Agrupamento III.

“Realça-se que, tínhamos previsto fazer a entrega dos kits no passado mês de Janeiro, contudo, tivemos que seguir escrupulosamente todos os processos e as burocracias dos serviços alfandegários”, refere.

Em Novembro de 2020, a Fundação Humana lançou a campanha “Bolsa Íntima” na Suíça, Holanda, França, Itália e EUA.

O objectivo era preencher uma bolsa com pensos higiénicos, desodorizante, pasta de dentes, creme corporal e outros artigos pessoais que possam ser úteis para mulheres que trabalham no sector informal, no interior da ilha de Santiago, sobretudo devido à crise provocada pela pandemia.

A campanha “Bolsa Íntima” conta com parceiros como a Associação das Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), a Agência de despacho Ferreira e Sena, a Agência Intercontinental e Leonel e Domingas.