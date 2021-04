Conheça as propriedades promotoras da saúde no chá de cidreira

Facilmente encontrada seja em lojas de produtos naturais, supermercados, ou mesmo cultivada em casa, a erva-cidreira é bastante utilizada no tratamento de problemas digestivos, mas as suas vantagens não param por aí.

Um pequeno estudo, que contou com a participação de apenas 28 pessoas, mostrou que a cidreira melhorou a elasticidade das artérias. A rigidez arterial é considerada um factor de risco para doenças cardíacas, derrame e declínio mental. A acrescentar, o estudo mostrou que a bebida também aumentou a elasticidade da pele, que normalmente tende a diminuir com a idade.

Outro pequeno estudo com trabalhadores de radiologia descobriu que beber chá de cidreira duas vezes por dia durante um mês aumentou as enzimas antioxidantes naturais do corpo, que ajudam a proteger o corpo contra danos oxidativos às células e ao ADN. Como resultado, os participantes também mostraram melhores marcadores de danos aos lípidos e ao ADN.

Evidências preliminares também sugeriram que a cidreira pode melhorar os níveis elevados de lípidos no sangue. Além disso, vários estudos mostraram que a cidreira melhorou o humor e o desempenho mental.